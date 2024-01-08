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Дюрица назвал Евсеева сумасшедшим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Сатурна» Ян Дюрица рассказал о своих бывших партнерах по подмосковному клубу.

«При мне в «Сатурне» появились такие ветераны, как Дмитрий Лоськов, Вадим Евсеев, Дмитрий Кириченко. Конечно, я знал о них, как о классных футболистах, но они оказались еще и отличными людьми. Лоськову уже не хватало скорости, но насколько же он был умным футболистом, мог отдать гениальный пас. Евсеев — дурак в хорошем смысле этого слова. Он бы сломал всех. Если он набрал на взвешивании лишний вес, то тебе лучше с ним не сталкиваться — можно в больницу уехать. Евсеев — сумасшедший. На тренировках ломал людей. Если кто-то на поле ошибался, то все, ты становился для него красной тряпкой», — приводит слова Дюрицы Metaratings.ru.

Дюрица выступал за «Сатурн» с 2006 по 2009 год. Всего за команду он провел 83 матча, в которых отметился 3 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyurica-evseev-sumasshedshii-na-trenirovkakh-lomal-lyudei-321954/
Вадим Евсеев
Ян Дюрица
Футбол
РПЛ
ФК Сатурн
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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 - : -
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