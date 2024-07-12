Шавло объяснил, за счет чего «Спартак» может побороться за чемпионство в сезоне-2024/25
Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от выступления красно-белых в сезоне-2024/25.
— За счет чего «Спартак» сможет побороться?
— За счет командной игры. Побеждает тот, кто больше хочет, а не тот, кто больше может. «Зенит» больше может. А команда, которая будет претендовать, возможно, больше хочет. Считаю, что не только «Спартак». Как в прошлом сезоне: «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, — цитирует Шавло «РБ Спорт».
В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в таблице.
Источник: «РБ Спорт»
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|Зенит
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|0
|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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