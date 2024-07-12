Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:11

Гойкович: «Клубы РПЛ могут взять игроков из сборных Албании и Словении»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович посоветовал клубам РПЛ обратить внимание на футболистов из сборных Албании и Словении.

«Игроки, блеснувшие на Евро, могли бы поехать в «Зенит», «Динамо», «Спартак», которые готовы платить хорошую зарплату. «Спартак» же взял футболиста из «Бетиса» недавно. Конечно, все хотят выступать в большой пятерке, но средне российские команды вполне могут взять ребят из Албании, Словении. Но тот же «Зенит» наверняка хочет игроков из топовых сборных, однако это будет сложно из-за ситуации, в которой находится Россия», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

На Евро-2024 выступали три футболиста из сборных Словении и Албании — Ваня Дркушич («Сочи»), Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная Албании по футболу
Сборная Словении по футболу
1
0
Читайте также
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Полицейский выстрелил во вратаря прямо на поле
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Никто не захочет короновать «Зенит» в начале сезона». Андрей Аршавин — о трансферах в Петербурге и конкуренции со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»
Умерла советская актриса Любовь Стриженова
Украинский дипломат подала в отставку после отъезда мужа за границу
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шавло объяснил, за счет чего «Спартак» может побороться за чемпионство в сезоне-2024/25

Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости