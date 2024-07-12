Гойкович: «Клубы РПЛ могут взять игроков из сборных Албании и Словении»

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович посоветовал клубам РПЛ обратить внимание на футболистов из сборных Албании и Словении.

«Игроки, блеснувшие на Евро, могли бы поехать в «Зенит», «Динамо», «Спартак», которые готовы платить хорошую зарплату. «Спартак» же взял футболиста из «Бетиса» недавно. Конечно, все хотят выступать в большой пятерке, но средне российские команды вполне могут взять ребят из Албании, Словении. Но тот же «Зенит» наверняка хочет игроков из топовых сборных, однако это будет сложно из-за ситуации, в которой находится Россия», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

На Евро-2024 выступали три футболиста из сборных Словении и Албании — Ваня Дркушич («Сочи»), Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»).