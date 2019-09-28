Шандор Варга: «Кристал Пэлас» еще будет обсуждать покупку Чалова"
22:30
Известный футбольный агент Шандор Варга похвалил ЦСКА, отказавшегося расставаться с лидером атак клуба Федором Чаловым. Интерес к форварду проявлял «Кристал Пэлас». По словам Варги, главный тренер лондонцев Рой Ходжсон может вернуться к кандидатуре Чалова в зимнее трансферное окно.
— Могу только поздравить ЦСКА. Когда на первое место ставится спортивный успех, это очень хорошо, — сказал Варга в эфире передачи «Инсайдеры». — Этого в футболе очень не хватает.
Гинер все правильно сделал. Им нужно не продавать, а покупать нападающего. Мне очень нравится работа менеджмента ЦСКА.
— Будут ли еще предложения по Чалову?
— Мой близкий друг Ходжсон говорит, что ему Чалов очень нравится, они будут еще обсуждать.
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