Шамиль Газизов: «В первую очередь нужно сохранить футбол таким, какой он есть»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отказался говорить на тему лимита легионеров. С лета в РПЛ ограничение на количество иностранцев в заявке на матч должно смениться на ограничение на количество иностранцев в заявке на сезон.

— Ничего не хочу сейчас комментировать по поводу лимита, — цитируют «Известия» Газизова. — В первую очередь нам нужно по возможности сохранить футбол таким, какой он есть. Надо, чтобы мы понесли как можно меньше потерь в виде профессиональных команд, школ. А потом уже говорить о лимите и обо всем остальном. Те нормы, которые приняты, необходимо исполнять. Мы в принципе готовились к новой форме лимита, поэтому у нас проблем нет. Мне кажется, в условиях определенного кризиса, наоборот, должна быть оптимизация. Каждый клуб в любом случае будет идти своим путем.