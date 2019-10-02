Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что смена тренера является сложным решением. После 11-го тура чемпионата России «Ахмат» отправил в отставку Рашида Рахимова, а «Спартак» — Олега Кононова.

— Уволить или принять отставку тренера — это всегда очень сложное решение, — цитируют «Известия» Газизова. — К этому должны прийти руководство клуба и сам наставник. Но практически всегда это продуманное решение. Безусловно, у нас ситуация с тренерскими отставками изменилась в лучшую сторону. Специалистам стали доверять гораздо больше. Радует, что в чемпионате нет прежней тренерской чехарды.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр