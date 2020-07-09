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Шамиль Газизов: «У «Уфы» все будет хорошо»

9 июля 2020, 18:44
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Шамиль Газизов прокомментировал уход с поста генерального директора «Уфы». Он рассказал о дальнейшем будущем клуба.

— Люди, которые меня окружали и которые двигались со мной вместе, готовы работать самостоятельно, — сказал Газизов в интервью YouTube-каналу «Уфы». —  Все получится, для них это тоже большой вызов. Футбольный клуб «Уфа» является стартом, с него все начинается. Я такой же продукт «Уфы», как и все остальные. Невозможного нет.

Вызовы могут быть и генеральному менеджеру. Так должно быть в футболе, я продвигаю эту идею. Если бы не принял, то получается, что лукавлю. Я буду доказывать, что так верно.

У меня было много планов в «Уфе», ребята будут их двигать дальше. В первую очередь, стадион. Это наша самая главная задача. Все разговоры с инвесторами застопориваются на стадионе. К этому должны прийти, руководство республики это знает. Иначе будем на одном месте топтаться. Сегодня очень много занятых людей в футболе, в том числе детей, это считаю своим самым большим достижением.

Мне стало проще работать в «Уфе», я знаю все процессы, все понимаю, как делать. У «Уфы» все будет хорошо. У «Уфы» фиолетовое сердце, оно будет работать четко. Я уверен, что будет лучше, чем у меня".

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