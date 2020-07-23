Шамиль Газизов: «Спартак» должен зарабатывать больше, чем тратит"

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном, которая прошла сегодня на стадионе.

— Обсуждали итоги сезона, — заявил он. — Был и Тедеско, и Пилипчук, и Лисин. Обсудили наше взаимодействие. В принципе, ничего особенного, просто общение перед новым сезоном. Стратегия из трех пунктов развития клуба? «Спартак» всегда должен бороться за титулы, это даже не обсуждается. Хотелось бы быстрого принятия решений, мы над этим работаем. Надо работать над тем, чтобы мы зарабатывали больше, чем тратили.

По итогам минувшего сезона Тинькофф-Чемпионата России красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице и не вышли в еврокубки. (Севастиан Терлецкий)