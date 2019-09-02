Шамиль Газизов: «Почему «Уфа» отдала Игбуна в «Динамо»? Он был не мотивирован, получал большую зарплату»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил «СЭ», почему клуб решил отдать в аренду в московское «Динамо» 28-летнего нападающего Силвестра Игбуна.

— Несколько дней назад вы говорили, что Игбун, по всей видимости, останется в «Уфе». Что изменилось в последнее время?

— Слай был не мотивирован. Он же сам не скрывал, что хочет сменить команду. Дал соответствующее интервью. Просил его отпустить, болельщикам все объяснил.

— Просто вы говорили, что клуб решил не оголять тылы...

— Мы с ним, вроде, договорились, что он останется у нас до Нового года. Я ему сказал: «Три месяца еще потерпи, поиграй».

— Не уговорили?

— Нет, он был согласен. Но тут подоспело хорошее предложение от «Динамо». Мы приняли решение, которое устроило все стороны. У него контракт с нами еще на два года. Все равно надо было искать выход. Считаю, нашли золотую середину.

— Но почему вы отдали его именно в «Динамо» — вашему конкуренту, судя по турнирной таблице?

— Наши возможности абсолютно разные. Мы реально оцениваем ситуацию, понимаем, что и как. Нет, «Уфа», конечно, будет биться и прогрессировать. А турнирная таблица после 30-го тура нас всех рассудит.

— Кто-то может проследовать в обратном направлении из «Динамо» в «Уфу»?

-Вряд ли.

— Но кто будет забивать теперь у «Уфы»?

— У нас достаточно нападающих. Считаю, гораздо хуже держать немотивированного игрока. Футболист получает большую зарплату по меркам нашего клуба. Он стоит денег. Нужно все это компенсировать. Да, он любимчик. Но если Слай этого захотел, то надо было найти компромисс, нормальное решение.

— Большую часть зарплаты будет платить «Динамо»?

— Конечно, а как иначе?

— Но ведь вам поступали предложения по Слаю от ЦСКА, «Краснодара», Тулы?

— Значит, предложение от «Динамо» оказалось более интересным.

— Ждать ли новичков в составе «Уфы»?

— Все может быть. Пока тишина. (Виталий Айрапетов)

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