Шамиль Газизов: «Отпустить Евсеева в «Спартак» без компенсации? Думаю, договоримся»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился с «СЭ» впечатлением от победы над «Спартаком» (1:0) в 10-м туре чемпионата России, а также ответил на вопрос о возможном назначении главного тренера уфимцев Вадима Евсеева к красно-белым.

— Мы сегодня победили «Спартак», это клево! Приятно, что набрали 3 очка и порадовали жителей нашей республики. Эта победа — для них, — сказал Газизов.

— Если «Спартак» позовет Евсеева на пост главного тренера, отпустите?

— Мы будем не против, для нас будет гордостью, если специалист, работающий у нас, возглавит такой большой клуб.

— Готовы отпустить Евсеева к красно-белым без компенсации?

— Мы подумаем и, наверное, договоримся (смеется). (Иван Торопцев)