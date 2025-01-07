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Сегодня, 07:13

Смородская против возвращения Промеса в «Спартак»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает недопустимым возвращение нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

«Я считаю, что возвращение Промеса в «Спартак» — недопустимая вещь. Его суд признал виновным, и я категорически против! Суд принял решение, что он виновен, — это преступник, вы понимаете? Мы понесем не только репутационные риски, но и самое главное — зачем нам собирать преступников в России? Я не понимаю, это очень глупо... Если бы меня спросили, я бы была категорически против», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

33-летний Промес выступал за московский «Спартак» с 2014 по 2018, а также с 2021 по 2024 год.
Источник: «РБ Спорт»
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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