Шамиль Газизов: "Евсеев остается, у него впереди много работы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подвел итоги сезона-2018/19 и сообщил, что Вадим Евсеев останется на посту главного тренера команды.

Сегодня клуб из Башкортостана сохранил прописку в премьер-лиге, несмотря на поражение от "Томи" (0:1) в ответном матче плей-офф за место в высшем дивизионе. В первом матче "Уфа" выиграла со счетом 2:0, и таким образом, победила "Томь" по сумме двух встреч.

– Тяжелый сезон получился. Мы проделали путь от Лиги Европы до переходного турнира за выживание в премьер-лиге. Было сложно. Сыграли много матчей в этом сезоне, все не так однозначно. Сейчас нужно немного остыть и через некоторое время уже с холодной головой провести анализ того, что произошло за год. Главное, что решили задачу в матчах с "Томью", – сказал Газизов.

– Какие планы на следующий сезон? Что с бюджетом?

– Бюджет у нас не меняется... Сейчас остыть надо, пока не буду ничего говорить.

– Останется ли Вадим Евсеев главным тренером "Уфы"?

– Да, Евсеев останется. Мы с ним изначально подписывали контракт на 2 года. Время у него есть, работы впереди много. (Иван Торопцев)

"Уфа" проиграла "Томи", но осталась в премьер-лиге