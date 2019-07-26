Шалимов удалил пост, в котором оскорблял Кононова

Бывший главный тренер "Краснодара" и экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов удалил из своего Instagram пост, в котором он позволил себе оскорбительное высказывание в адрес рулевого красно-белых Олега Кононова. Запись была опубликована в четверг, 25 июля.

В день 60-летия прославленного игрока "Спартака" Федора Черенкова, Кононов произнес речь на кладбище, где, в частности, поздравил Черенкова с днем рождения. Шалимов был возмущен таким поступком, за что назвал главного тренера красно-белых "дебилом".

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