Шалимов считает, что ЦСКА играет не в полную силу

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Торпедо».

«ЦСКА не меняется — схема, манера игры, состав. У меня ощущение, что команда не выжимает из себя максимум, играет с запасом. При этом глупые ошибки совершил соперник — я говорю о первом голе и о пенальти. Команда набрала очень мало очков — 13, и заслуженно вылетела. Владимир Федотов выстроил игру, он не меняет схему — ни влево, ни вправо, что говорит о стабильности. Он сделал то же самое, что и в «Сочи» — каждый знает свой маневр, прогрессируют игроки», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 27 матчей ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка.