Агент Мантуана не знает, останется ли футболист в «Зените»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что решение о выкупе «Зенитом» Густаво Мантуана еще не принято.

«Остается ли Мантуан в «Зените» на следующий сезон? Пока решения нет», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

Как ранее сообщалось, «Зенит» может выкупить права на 21-летнего нападающего Густаво Мантуана, который выступает за команду из Санкт-Петербурга на правах аренды из «Коринтианс».

В нынешнем сезоне Густаво Мантуан провел 26 матчей в составе «Зенита», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.