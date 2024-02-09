Тарханов назвал «Краснодар» реальным претендентом на чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Краснодар» — реальный претендент на чемпионство в этом сезоне. Ивич здорово подготовил команду, они выглядят очень сильно. Мне нравится, как играет сейчас «Краснодар». Если они сделают еще пару трансферов, то это совсем выведет их на другой уровень. Интрига есть, а это уже хорошо. Легко «Зениту» не будет", — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.