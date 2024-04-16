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Шалимов: «Отрыв «Зенита» от «Краснодара» уже 4 очка — это много»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ (2:1).

«Первый тайм — с небольшим преимуществом «Краснодара». Во втором все изменилось. И быстрый гол в начале тайма — Касьерры — стал определяющим, а ошибка Алонсо в этом эпизоде удивительна. Касьерра в своем стиле открылся, получил мяч, но ему дали развернуться и пробить — форвард сделал пять касаний. Ладно бы это было бы резко, но Касьерра все делал на средней скорости. Касьерра не такой резкий, как Тюкавин — а ему дали делать все, что он хотел. Надо отдать должное Семаку — по выбору состава, когда не стал пытаться заменить Вендела, и затем замена в начале второго тайма, когда Артур вышел и решил», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Также он прокомментировал турнирное положение команд.

«Отрыв составляет уже 4 очка, и это много — надо, чтобы «Краснодар» 7 матчей выиграл, а «Зенит» проиграл и сыграл вничью», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
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20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
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Зенит – Оренбург
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Сочи – Урал
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