AS — о Файзуллаеве: «Москва скрывает большой талант»

Испанское издание AS высоко оценило игру узбекского хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

Спортивная газета опубликовала на своем сайте статью про 20-летнего футболиста под заголовком «Москва скрывает большой талант».

Издание отметило прогресс Файзуллаева после его перехода в московский клуб и выделило такие навыки игрока, как умение делать хорошие маневры и оценивать обстановку в непосредственной близости, чтобы завладеть мячом.

Файзуллаев перешел в ЦСКА летом 2023 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник сборной Узбекистана провел 24 матча за армейцев во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 11 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года.