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Сегодня, 17:00

Пацай раскритиковал результаты «Ахмат» под руководством Адиева

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Бывший полузащитник сборной Казахстана Сергей Пацай оценил игру «Ахмата» под руководством Магомеда Адиева.

«По Адиеву скажу, что таких результатов не ожидал никто. Я имею в виду не только два поражения, а саму игру, которую показал «Ахмат». Я такого, честно говоря, не припомню, чтобы после назначения нового главного тренера команда играла так безвольно», — приводит слова Пацая Legalbet.kz.

46-летний Адиев возглавил клуб 5 апреля. Под его руководством грозненцы провели 2 матча и потерпели 2 поражения. «Ахмат» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 23 играх.

Источник: Legalbet.kz
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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