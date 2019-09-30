Шалимов назначен главным тренером «Ахмата»

Как и сообщал «СЭ», Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера «Ахмата». Об этом в Instagram объявил президент клуба Магомед Даудов.

В понедельник после поражения грозненцев от «Сочи» в 11-м туре РПЛ (0:2) Рашид Рахимов во флеш-интервью после матча объявил об уходе с поста главного тренера команды.

В тренерский штаб Шалимова войдут бывший рулевой «Анжи» Магомед Адиев,

экс-главный тренер «Химок» и ряда других российских клубов Равиль Сабитов, а также Андрей Митин, входивший в штаб молодежной сборной России и ассистировавший Шалимову в «Краснодаре».

«Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал а отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с «Уфой». Занять должность главного тренера команды «Ахмат» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову.

Он хорошо знает премьер-лигу, в целом отечественный футбол. За плечами Игоря Михайловича богатая футбольная жизнь. Уверен, в тренерской должности его ждёт не менее яркая карьера. В тренерский штаб Игоря Шалимова войдут Магомед Адиев — старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин. В сложившейся ситуации, когда до очередного матча считанные дни, Игорь Михайлович вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе. Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке. Мы будем всецело помогать наставнику, и, надеемся, при поддержке руководства, футболистов и болельщиков он сможет вывести команду на новый уровень", — написал Даудов.

Ранее Шалимов возглавлял «Краснознаменск», «Уралан», «Краснодар» и «Химки», а также женскую сборную России.

После 11 туров «Ахмат» занимает 15-е место в РПЛ с 9 очками.