Сестра свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева хочет получить визу для въезда в Чехию

Сестра свидетельницы по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Екатерины Бобковой, которая выпала из окна в Чехии 10 мая, обратилась в консульство при посольстве РФ в Праге для того, чтобы получить визу для приезда, сообщает "РИА Новости".

Бобкова серьезно пострадала при падении из окна в Праге. Ранее сообщалось, что у пострадавшей множество травм, среди которых перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние. Сегодня, 14 мая, мать Екатерины рассказала о том, что девушка находится в тяжелом состоянии.

– Сестра Бобковой обратилась во вторник в наше консульство с просьбой о поддержке в посещении Чехии и встрече с Екатериной. Сотрудники консульства оперативно подготовили необходимый документ о том происшествии, которое случилось с Екатериной, и направили его сестре, чтобы она могла в ускоренном режиме получить в Москве визу для приезда в Чехию. Возможно, что она приедет уже на этой неделе, – приводит слова представителя посольства "РИА Новости".

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара"Павел Мамаев​ с 10 октября 2018 года находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая первый был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а второй – к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. Приговор может быть обжалован до 18 мая.

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