Сергей Жуков выразил надежду, что ЦСКА закончит сезон в топ-3 РПЛ

Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в комментарии «СЭ» оценил выступление армейцев в текущем сезоне.

«Как любой человек, который болеет за ЦСКА, хочу большего. Понимаю, что предстоит много работы. Это же целый комплекс, который на сборах нужно попробовать отработать, выполнить. Приход новых людей и все прочее — небыстрый процесс. Мы все хотим большего, но предстоит большая работа. Надеемся, что мы обязательно зайдем в тройку», — сказал Жуков «СЭ».

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице.