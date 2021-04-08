КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Уфой»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал суммы штрафов для команд по итогам 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Динамо» — «Уфа» (4:0):

«Болельщики обеих команд нарушали социальную дистанцию. «Динамо» оштрафовано на 50 тысяч рублей, «Уфа» — на 35 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«Тамбов» — ЦСКА (1:2):

«Болельщики ЦСКА нарушали социальную дистанцию и использовали одну дымовую шашку. Болельщики «Тамбова» использовали одну петарду. Было принято решение оштрафовать ЦСКА на 50 тысяч рублей за нарушение социального регламента. За использование пиротехнических изделий оштрафовать обе команды на 10 тысяч рублей», — отметил Григорьянц.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 51 баллом. ЦСКА — 43 очка и четвертая строчка. «Динамо» — 42 балла и пятое место.

(Владимир Пушкарев)