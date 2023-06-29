«Локомотив» объявил об уходе Мишаткина с поста главного тренера молодежной команды

«Локомотив» и Максим Мишаткин завершают сотрудничество в связи с окончанием контракта, сообщает пресс-служба команды.

Специалист возглавлял молодежную команду с лета 2019 года.

«Мы благодарим Максима Юрьевича за проделанную работу и желаем дальнейших успехов!» — написано в сообщении клуба.

С командой он участвовал в Юношеской лиге УЕФА и занимал 3-е место в Молодёжном первенстве в сезонах-2019/20 и 2021/22