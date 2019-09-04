Сергей Юран: «Текущему составу «Спартака» даже с учетом усилений будет сложно решать максимальные задачи»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран? считает, что с нынешним составом красно-белым будет сложно решать максимальные задачи. Этим летом московский клуб купил игроков на 42 миллиона евро.

— При всем уважении, текущему составу «Спартака» даже с учетом усилений будет сложно решать максимальные задачи, — цитируют «Известия» Юрана. — Если такой подбор игроков устраивает главного тренера команды Олега Кононова, то это одно. Если летом формировали команду без наставника, то это уже другой вопрос. Но мне кажется, что, если сравнить по составу другие клубы, которые претендуют на чемпионство и Лигу чемпионов, «Спартаку» будет сложно с ними соперничать.

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