Мостовой: «Трансферные траты клубов — это синдром зависимости от «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал траты российских клубов в это зимнее трансферное окно.

«Есть ощущение, что клубы тратят гораздо больше, чем-то, что потом показывают игроки на поле. Грубо говоря, можно сказать, что траты не соответствуют результатам. Я думаю, что это синдром зависимости от «Зенита». «Зенит» покупает и выигрывает, а другие потом думают: «Значит, мы тоже попробуем, если деньги есть». В этом году конкуренция сильная, поэтому и тратят клубы больше. Все надеются подвинуть «Зенит». Я не думаю, что крупные траты — это разовая акция. Скорее всего, это теперь перетечет и на следующие сезоны. Если деньги есть, то их будут тратить. А если «Зенит» не возьмет РПЛ в этом году, то траты будут еще больше», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ в период с 1 по 3 марта 2024 года.