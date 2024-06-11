Юран: «Спасибо Романцеву, который сказал, что я мог бы работать в «Спартаке»

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» поблагодарил Юрия Семина и Олега Романцева за оценку его работы.

— Ждете звонков от работодателей?

— Ну я уже мудрее смотрю на эти вещи. Раньше все время ждал звонков. Теперь, что называется, не дергаюсь. Считаю, всем все доказал. Очень благодарен Юрию Палычу Семину за его оценку моей работы.

— Романцев как-то сказал, что вы могли бы работать в «Спартаке».

— Читал. Спасибо Олегу Иванычу. Это дорогого стоит, когда Семин называет тебя топ-тренером, Романцев говорит о «Спартаке». Рад, что меня так оценивают не теоретики, а те, кто прошел большой футбольный путь.