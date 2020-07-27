Сергей Юран: «Химки» пошумели в Кубке России, надеюсь, пошумят и в РПЛ»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о том, какие будут усиления перед сезоном в Тинькофф РПЛ.

— На днях мы проработали список, точечно добавятся футболисты, которые будут помощниками команде, — сказал Юран в эфире передачи «8-16» на телеканале «Матч Премьер». — Я считаю, что «Химки» готовы на 100 процентов играть в РПЛ в плане того, что не мучаться, а именно играть. Если мы зашли, нужно стоять прочно на двух ногах. Если ты не сможешь — нечего туда заходить.

Будет 3-4 позиции качественного усиления. Могу сказать, что ряд футболистов прошли сезон в премьер-лиги в разных клубах, возраст 23-25 лет. Опыта поднабрались. Получится интересная команда для болельщиков, для специалистов. Мы пошумели в Кубке, надеюсь, пошумим и в чемпионате.