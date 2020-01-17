Сергей Ткачев — о положении «Арсенала»: «Тяжело, но мы справимся и будем только лучше»
10:14
Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о подготовке команды к весенней части чемпионата.
— Сейчас тяжелый период, — приводит слова Ткачева пресс-служба клуба. — Надо все это перетерпеть, потому что только тогда мы будем сильнее, все будет хорошо. Тяжело, но мы справимся и будем только лучше.
«Арсенал» после 19 матчей занимает шестое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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