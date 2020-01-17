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Сергей Ткачев — о положении «Арсенала»: «Тяжело, но мы справимся и будем только лучше»

10:14
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Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев рассказал о подготовке команды к весенней части чемпионата.

— Сейчас тяжелый период, — приводит слова Ткачева пресс-служба клуба. — Надо все это перетерпеть, потому что только тогда мы будем сильнее, все будет хорошо. Тяжело, но мы справимся и будем только лучше.

«Арсенал» после 19 матчей занимает шестое место в РПЛ, имея в активе 25 очков.

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