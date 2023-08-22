Ташуев — о новом главном тренере «Оренбурга»: «Человек без опыта, без ничего. Модно стало назначать испанцев»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о назначении испанца Давида Деограсия, с которым он познакомился в солигорском «Шахтере», на пост главного тренера «Оренбурга».

«Я сталкивался с ним перед Солигорском. Он работал в академии «Шахтера». Здоровались с ним, пару раз кушали на базе вместе. Человек без опыта, без ничего. Я смотрел матчи академии. Ничего там необычного не было. Вообще не понимаю назначения человека, который никогда не работал на этом уровне. Модно стало назначать испанцев»

Деограсия сменил Иржи Ярошика, который покинул «Оренбург» во вторник, 22 августа. До этого 50-летний специалист работал в «Депортиво», «Сарагосе», «Валенсии», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.