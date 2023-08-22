Ярошик покинул «Оренбург». Новым главным тренером назначен Давид Деограсия

Иржи Ярошик по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.

«Оренбург» благодарит Иржи за сотрудничество, желает здоровья всей его семье и успешного продолжения карьеры!» - говорится в сообщении.

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Деограсия до назначения был главным тренером Академии «Оренбурга», работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.