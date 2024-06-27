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Сегодня, 19:42

Угаров считает, что Козлов не будет играть в «Краснодаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал переход полузащитника «Балтики» Данилы Козлова в «Краснодар».

«Повторюсь, что играть он там не будет. Самый хороший для него вариант перехода из «Балтики», это команда середины турнирной таблицы: «Ростов», «Крылья Советов», «Рубин». На данный момент, это его уровень. Еще год там поиграл бы, тогда можно было бы о чем-то говорить. То, что он не пошел в «Зенит», это понятно. Меня удивило больше, то что он пошел в «Краснодар». Он не пошел сразу в тот же «Ростов», или в другую какую-нибудь команду. Я не знаю вообще, насколько он готов играть в этих командах», — приводит слова Угарова «Спорт День за Днем».

Козлов является воспитанником академии «Зенита». 27 июня «быки» официально объявили о подписании с 19-летним игроком контракта до 2029 года.

Источник: Спорт День за Днем
ФК Краснодар
Данила Козлов (ФК Краснодар)
Денис Угаров
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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