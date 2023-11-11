Сергей Ташуев: «Ахмат» идет на 14-м месте? Главное, что «Факел» на десятом"

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев дал короткий комментарий после матча 15-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

— Могли бы прокомментировать, что «Факел» идет на 10 месте, а «Ахмат» на 14-м?

— Ха-ха, никак, главное, что мы на десятом, — приводит «РБ Спорт» ответ Ташуева.

Ташуев — бывший главный тренер «Ахмата», из которого его уволили в августе.

«Факел» (19 очков) опережает грозненскую команду на 7 очков.