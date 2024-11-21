Глушаков заявил, что отдал бы сына в академию «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков сообщил, что хотел бы отдать сына в академию красно-белых.

В семье Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко 8 октября родился мальчик.

«С удовольствием отдал бы сына в академию «Спартака». Но у меня супруга играет за ЦСКА. Решающее слово всегда за мной. Но еще есть человек (сын), который сам выберет, куда он пойдет. Поэтому нужно прививать традиции с детства. Будем его переодевать, переобувать в правильные и нужные цвета — красно-белые», — сказал Глушаков РИА «Новости».

Глушаков выступал за» Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Сейчас 37-летний Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками» не расторгнут и он продолжает числиться в заявке клуба.