Сергей Степашин: "Кокорин не скандалил в "Динамо". Как ушел в "Зенит" - заскандалил"

Член попечительского совета "Динамо" Сергей Степашин заявил, что форвард "Зенита" Александр Кокорин не был скандальным игроком во время выступления за бело-голубых.

– Кокорин, когда был в "Динамо", он не скандалил. Как ушел в "Зенит" – заскандалил. Это вопрос к "Зениту", - приводит слова Степашина "Комсомольская Правда". - Что касается Кокорина… Не знаю, у него травма, как с ногой он будет и – психологически. Но вообще поиграет, он такой любопытный человек.

Ну, получили свое. Думаю, пускай исправляются, как все люди. Эдуард Стрельцов дважды становился лучшим футболистом Советского Союза уже после того, как отсидел 7 лет в тюрьме, и не сломался.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. 13 июня Мосгорсуд назначил футболистам приговор, согласно которому Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, а Мамаев - 1 год и 5 месяцев.

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