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Ледяхов: «Соболев не давал клятву верности «Спартаку». Кто платит, тот и заказывает музыку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал трансфер нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Соболев не давал клятву верности красно-белым. Кто платит, тот и заказывает музыку. Ничего сверхъестественного в переходе Соболева в «Зенит» нет. В Санкт-Петербурге ему предложили более комфортные условия, поэтому он выбрал этот вариант. В «Зените» конкуренция очень высокая. Там много нападающих. Соболеву будет трудно адаптироваться в «Зените».

Кордоба — один из лучших футболистов в РПЛ. Такой сильный футболист может помочь любой команде. У «Спартака» собирается довольно серьезная группа атаки, если придет Кордоба. Я только за переход Джона в «Спартак», — цитирует «РБ Спорт» Ледяхова.

Источник: «РБ Спорт»
Джон Кордоба
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
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11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
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 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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