Сергей Семак: "Ждем Жиркова, надеемся, что травма не помешает ему играть дальше"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" рассказал о ситуации с травмированными игроками. Он выразил надежду, что они вскоре смогут восстановиться.

– У Шатова есть сложности. Что-то сложно прогнозировать. К нему добавились Кузяев и Ерохин. Ждем, когда они смогут нам помочь, – сказал Семак. – А это еще и игроки с российским паспортом. Что касается Жиркова, то стараемся его постепенно подводить. Все же ждем, надеемся, что он все-таки поможет нам, а травма не будет ему мешать. Игрок для нас очень важный.