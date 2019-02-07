Сергей Семак: "Зениту" не хватило эмоций в концовке первой части чемпионата"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что петербургскому клубу не хватило эмоций и запаса прочности в концовке первой части чемпионата. 42-летний специалист также добавил, что нормально относится к критике.

- Сезон начался сложно. Так бывает всегда, когда проходит чемпионат мира. Ведь сокращается пауза в подготовке для игроков сборных, - сказал Семак в эфире канала "Россия 24". - Но мы неплохо начали. А в концовке не хватило ни эмоций, ни запаса прочности в виде игроков. Не смогли найти замену тем, кто вылетел. Все равно приятно, что мы ушли на перерыв лидерами. Мы хотим как можно лучше провести вторую часть сезона.

Турнир в Катаре? Мы планировали этот сбор еще с сентября, а потом пришла идея организовать турнир. Нам пришлось скорректировать подготовку. С одной стороны, это было выгодно клубу, ведь этот турнир ничего не стоил нам с точки зрения экономики. С другой стороны, тренерам пришлось вносить коррективы в подготовку. Результат нами всерьез не воспринимался. Критика? Это нормально. Когда команда проигрывает, ее критикуют.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 34 очка после 17 туров.

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