Сергей Семак: "Зениту" будет сложно с "Оренбургом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 3-го тура премьер-лиги против "Оренбурга". По словам специалиста, на погодные условия он не обращает внимания.

- Погода одинакова для для обеих команд, - сказал Семак в эфире "Матч премьер". - Победа нужна обеим командам. Постараемся приложить все силы, чтобы добиться нужного результата.

Прошло всего два тура, рано пока говорить о турнирной таблице. В прошлом сезоне "Оренбург" занял седьмое место, это сильная команда, нам будет сложно, мы прекрасно это понимаем.

"Оренбург" - "Зенит": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)