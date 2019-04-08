19:23 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину"

Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в ближайшее время врачи медицинского штаба сине-бело-голубых смогут попасть к нападающему клуба Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО "Бутырка". Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает проблемы с ногой. 

В начале февраля адвокаты Кокорина заявили, что тот может стать инвалидом, поскольку не может проходить в СИЗО квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

– Медицинская служба неоднократно делала запрос, сейчас его удовлетворили, в ближайшее время доктора могут попасть к Кокорину. Непонятно, почему это не было сделано раньше, – сказал Семак в эфире программы 8-16 на телеканале "Матч Премьер".

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Суд продлил им арест до 8 апреля. 

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