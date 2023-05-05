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Сегодня, 11:40

Семак: «Мы делаем свою работу, двигаемся вперед, а все титулы и награды — это второстепенные вещи»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о настрое команды на оставшиеся матчи и возможное досрочное чемпионство.

— «Зенит» близок к очередному чемпионству, этот титул станет лично для вас пятым подряд. В связи с этим возникает вопрос: испытываете ли вы эти чувства перед победой, как это было в первый раз или же это превращается в некую обыденность и рутину?

— Любая победа, внутренне касаемо меня, никогда не превращается в рутину. Нет никакого момента, связанного с привыканием. Что победа в последнем матче, что до этого игры. Все игры, которые требуют абсолютной и полнейшей мобилизации, приносят удовлетворение, что и предыдущие матчи. Что касается чемпионства, конечно, первое чемпионство — это всегда первое чемпионство. А что касается следующих чемпионств или сезонов, каждый сезон по-своему хорош и труден, в каждом сезоне есть сложные моменты, которые нужно перебороть и правильно сделать вывод из той или иной ситуации, которая возникает по ходу сезону. Мы делаем свою работу, двигаемся вперед, а все титулы и награды — это второстепенные вещи. Главное фокусироваться на качествах игры, целях и задачи, которые стоят перед нами. То, что мы можем завоевать для клуба какие-то награды, добавляет нам удовлетворения за нашу работу и наш труд.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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