Семак рассказал, как подбирает одежду на матчи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как выбирает одежду на предстоящие матчи.

— Всегда на матчах вас можно увидеть в разной одежде — довольно стильно. У вас нет такого, как пуховик у Арсена Венгера или костюма, как у тренера «Газмяса»? Скажите, пожалуйста, вы уже знаете, в каком будете наряде? Связано ли это как-то с возможным завоеванием чемпионства, и кто помогает вам подбирать одежду на матчи?

— Наверное, только на ваш взгляд. А по мнению многих людей мой лук может отличаться в одну или другую сторону. Абсолютно никто не занимается, одеваюсь так, как позволяет ситуация. Если мы играем на выезде, конечно, поудобнее. А если играем дома, то, что есть, в кабинете висит в пригодном состоянии. Нет стремления выделиться в качестве одежде. Что касается других тренеров, у каждого есть свое мнение. Свой взгляд на то, как должен вести себя тренер, как должен выглядеть. Здесь никаких регламентирующих правил нет.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

(Георгий Горностаев)