Сергей Семак: «При новом лимите Дриусси твердый игрок основы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в матче 1-го тура РПЛ над «Ротором» (2:0) отметил нападающего Себастьяна Дриусси. В этой игре 24-летний аргентинец забил и отдал голевую передачу.

— Мы сегодня очень хорошо сыграли, несмотря на жару. Все старались, заработали заслуженные три очка. Будет ли Дриусси в составе? С новым лимитом он твердый игрок основы, — сказал Семак в эфире «Матч премьер».

С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит на легионеров в заявке по схеме «8+17», а на поле одновременно могут находиться все восемь.

Дриусси — новый герой «Зенита»? Чемпионы стартовали с победы над «Ротором»