Сергей Семак: «Планируем дать Малкому какое-то время в следующей встрече»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе подвел итоги товарищеского матча с «Дюделанжем» (4:0).

— Мы уже привыкли к тому, что с «Зенитом» часто работают Прохин, Мусаев и Капленко. сегодня вы выпустили Шамкина. Это профилактическая мера или можно рассчитывать на то, что он будет работать с главной командой?

— Если будет соответствовать, то будет работать с главной командой. У всех молодых ребят есть шанс. Сегодня мы выпустили Шамкина, чтобы познакомиться с ним поближе. На данном этапе подготовки у нас не так много игроков, поэтому мы стараемся смотреть в сторону нашего ближайшего резерва. С точки зрения будущего лимита молодые игроки будут тренироваться с основной командой. А насколько они будут готовы играть и сколько, зависит только от них.

— Стоит ли ждать Малкома в матчах на сборах в Испании?

— Да, мы планируем дать ему какое-то время в следующей встрече. В заключительном матче на этом сборе он также сыграет еще немного. Надеюсь, что в Турции Малком сможет без ограничения принимать участие в играх.

— Андрей Лунев вернулся в ворота после долгого перерыва. С точки зрения кондиций с ним все в порядке на данном этапе?

— Андрей набирает форму, и мы даем ему время. На этом сборе у нас три вратаря: сегодня сыграла одна пара, в следующей встрече увидим другую, а дальше будем смотреть исходя из выступлений в тренировочных матчах, исходя из формы. Посмотрим, кто подойдет к началу сезона в лучшей форме.