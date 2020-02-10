Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — о новом контракте с клубом.

— Я слышал, что председатель совета директоров «Зенита» высказался о продлении моего контракта, но мы еще не обсуждали его, — сказал Семак в эфире «Россия 24». — Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, много сил уходит на ситуацию вокруг Александра Кокорина. В дальнейшем мы, думаю, все обсудим. По крайней мере, никакой конкретики по моему трудовому соглашению еще не было.

На мой взгляд, естественно, нет смысла подписывать контракт на 1 год, потому что у тебя нет возможности планировать что-то хотя бы на средний срок. На мой взгляд, 2 года — абсолютно нормальное время для тренера, чтобы что-то успеть и показать руководству. Это период, который понятен и ясен обеим сторонам.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года, в первый же сезон специалист выиграл с командой чемпионат России.