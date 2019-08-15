Сергей Семак: «Клубу выгодно было отпустить Джорджевича сейчас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 6-го тура с «Ахматом» рассказал о причинах ухода из клуба нападающего Луки Джорджевича, а также поделился соображениями о дальнейших трансферах клуба.

— Джорджевич? У него были шансы, — отметил Семак. — Контракт игрока заканчивался в конце сезона, поэтому клубу выгодно отпустить Луку сейчас. Понимаю, что он хочет играть. Получить много возможностей сейчас ему было сложно. Мне жаль, но мы руководствовались в том числе и интересами игрока.

Что касается нашего усиления, то много слухов, которые не имеют логического основания. Мы готовы усиливаться в любую из позиций. Мы понимаем в какую линию хотим новичка. Надеемся прибрести ещё одного игрока до конца трансферного окна.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа. Начало — в 19.00. (Дмитрий Зимин)