Сергей Семак: "Как Паредес решит свои вопросы, так все и объявят"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что хавбек Леандро Паредес не готовился к матчу "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Спартака" (0:3). Ранее СМИ сообщали, что 24-летний аргентинец близок к переходу в "ПСЖ".

- Почему не играл Паредес?

- По Паредесу все вопросы к клубу. Я думаю, как он решит все свои вопросы, так и все объявят. Мы прекрасно знаем что это качественный игрок, один из самых сильных игроков.

- Он сейчас в команде?

- Сейчас он в команде, но он не готовился к этому матчу. (Гоша Чернов)

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