Сергей Семак: «Дзюба вышел и доказал, что заслуженно является одним из лучших игроков национальной команды и чемпионата России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

— Что касается самой игры, то создали достаточное количество голевых моментов, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». Реализовали часть из них, которых хватило для победы. Считаю, что заслужили победу, играя в непростых погодных условиях. Рад поздравить нашу команду с хорошей игрой и победой.

— Удивил ли вас сегодня «Рубин»? И футбол ли это в такую погоду?

— Предполагали, что есть вариант, при котором «Рубин» сыграет в пять защитников. Так и случилось. Есть дефицит фланговых атакующих футболистов у казанцев, главный тренер выбрал тактику с пятью защитниками. Первый тайм получился неплохим, нужно было забить еще один, чтобы успокоить игру.



Если говорить о погоде, то ребятам пришлось непросто. Особенно Барриосу, который пролетел полмира, играл и тренировался в разных условиях — за сборную, в Петербурге и сегодня. У ребят, выступающих в южноамериканских сборных, длинные перелеты, но они молодцы и остаются профессионалами. Как и игроки нашей сборной. Дзюба сегодня вышел и доказал, что заслуженно является лучшим бомбардиром нашей команды, одним из лучших футболистов национальной команды и чемпионата России.



— Внесли ли вы коррективы, когда узнали стартовый состав «Рубина»? Возможно, вы понимали заранее, что они сыграют в пять защитников, но схемы могли быть разными.

— Разные варианты выхода команды из обороны, да. Конечно, есть разница, когда ты играешь против 5-3-2 или 5-4-1 (либо 5-2-3, все по-разному называют). Когда увидели стартовый состав соперника, то внесли определенные коррективы. В принципе, справились с этим.

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