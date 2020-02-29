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Сергей Семак: «Азмун готов играть, у него проблем нет»

18:48
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что команда не будет значительно менять тактику в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Локомотивом». Он подчеркнул, что у Сердара Азмуна, который болел, проблем со здоровьем больше нет.

— Азмун готовился с нами к игре. Он готов играть. Проблем нет, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Семак. — Все будут располагаться на своих привычных позициях. Есть некоторые изменения в составе. У Дзюбы повреждение. У Шатова — тоже. Остальные в строю. Все могут выйти и усилить состав. Серьезных тактических изменений не предвидится. Все зависит от индивидуальных особенностей игроков.

Зенит — Локомотив

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