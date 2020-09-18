Сергей Рыжиков: «Уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал об обстоятельствах ухода из «Рубина» в 2018 году. Голкипер перешел в «Крылья Советов». По его словам, на решение покинуть Казань повлияли Курбан Бердыев и тренер вратарей Виталий Кафанов.

— Тяжело было. Может быть, я сам себя не подготовил к возвращению Кафанова и Бердыева, — цитирует gol.ru Рыжикова. — Может быть, ждал от них большего, хотя не имел права чего-то ждать. Ждал, что вернется тот Бекиевич или Витальевич, которые уходили. Но нет. Пришли другие интересы, другие видения на игроков. Было больновато. Если честно, я уходил не из «Рубина», а от Бердыева и Кафанова.

— Как именно вы это переживали: депрессировали, не спали, плохо ели, выпивали, плакали?

— Плохо спал с декабря по май, потому что напрашивалось, что у меня заканчивается контракт. Потом мне предложили его, но я уже уехал на учебу. Мне не понравилось, в какой форме предложили контракт. Знал, что Бердыев и Кафанов остаются, и уже не хотел с ними работать. Мне не доставляла удовольствия тренировка, не говоря о сидении в запасе. Пытался радоваться, но не ловил того кайфа и адреналина.

Слезы наворачивались, когда пришел к Бердыеву после поражения от «Уфы», где я пропустил на 90-й минуте. Я играл, потому что Джанаев травму получил. Нелицеприятный монолог был от Бердыева обо мне при всех. На следующий день приехал на базу, разговаривал с ним. Тогда накатывались слезы, потому что не мог понять, почему так. Последний раз, когда с ним разговаривал.

Срыв? А какой срыв? Две-три бутылочки пивка выпил и расслабился. Так легче заснуть. В тот момент нужно было расслабиться, когда все надавило. Не было того симбиоза между мной и тренером вратарей. Потом Кафанов заболел, его не было на сборе. Был Сережа Козко, и стало полегче. Мы с ним поговорили, этот разговор меня сильно встряхнул.